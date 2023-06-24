ماكرون يعلن التوصل إلى صيغة بين الدول الغنية لتأمين 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي

اختتمت القمة من أجل «ميثاق مالي عالمي جديد»، التي استضافتها باريس ليومين، أمس، مع تحقيق بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، من دون أن تحقق التقدم المرجو لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في خدمة المناخ. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام القمة، «إجماعاً تاماً» على «إصلاح عميق» للنظام المالي العالمي. وكشف ماكرون عن التوصل لصيغة نهائية بين الدول الغنية بشأن تأمين مبلغ 100 مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي.

وناقش المشاركون في القمة وضع حجر الأساس لنظام مالي عالمي جديد، يتيح للدول النامية القدرة على مواجهة تبعات تغير المناخ ومكافحة الفقر.

وشارك في القمة المالية العالمية أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بينهم نحو 20 زعيماً إفريقيا، إلى جانب رئيس وزراء الصين والرئيس البرازيلي، وممثلون عن المؤسسات المالية العالمية ورؤساء مؤسسات وشركات من القطاع الخاص من حول العالم.