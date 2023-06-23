حطام الغواصة يشير إلى «انفجار داخلي كارثي»

تم العثور على «حطام» في المحيط الأطلسي قرب موقع تحطّم «تايتانيك» بواسطة روبوت مشارك في عملية بحث دولية للعثور على غواصة سياحية علمية مفقودة منذ الأحد، والتي نفد على الأرجح الأكسجين الموجود على متنها. وأقر خفر السواحل الأميركي بأن الحطام يشير إلى «خسارة كارثية».

وقال الأدميرال جون موير، رئيس عمليات البحث في خفر السواحل الأميركي بعيد إعلان الوفاة المؤكدة للركاب الخمسة إن «موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة».

وأعلن هذا الجهاز الأميركي في تغريدة أنه تم تحديد موقع «حطام في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانيك»، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت قبل 111 عاماً في مياه الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح خفر السواحل الأميركي الذين قادوا عملية بحث غير مسبوقة للعثور على ركاب الغواصة الخمسة، أن «الخبراء يقيمون المعلومات» التي سيتم التطرق إليها في مؤتمر صحافي في بوسطن (شمال شرق) عند الساعة 15:00 (19:00 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق من اليوم، قال موير، على قناة «إن بي سي إن»: «جهود الإنقاذ» متواصلة لأننا «ما زلنا نعتقد أنه في الحالات المعقدة بشكل خاص، إرادة الناس في الحياة يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً».

وقدر رجال الإنقاذ أن ينفد مخزون الأكسجين على متن الغواصة «تيتان» التابعة لشركة «أوشنغيت إكسبدشنز» الساعة 11:08 بتوقيت غرينتش. وتتمتع الغواصة المفقودة منذ الأحد باستقلالية نظرية تبلغ 96 ساعة في الغوص. وكان رصدُ طائرات «بي - 8 كندية» أصواتاً تحت الماء في منطقة عمليات البحث، أثار الأمل ووجه عمل فرق الإنقاذ، دون أن يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات.