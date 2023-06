شاهد.. ورقة في يد بوتين تكشف سر انسحاب القوات الروسية من كييف (فيديو)

تداول العديد من الصحافيين الروس ، فيديو للرئيس الروسي فلادمير بوتين، مؤكدين أنه كشف ما دار من مفاوضات مع أوكرانيا العام الماضي في تركيا، وسر انسحاب القوات الروسية من كييف.

وسجلت اللقطات للرئيس الروسي خلال لقائه أمس السبت، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة في سان بطرسبيرغ بشمال غرب روسيا.

وأشاروا إلى أن الرئيس الروسي تحدث في الاجتماع عن تلك المفاوضات التي أدت إلى انسحاب قوات بلاده من مناطق كييف وسومي وتشرنيغو، بما ينفي الرواية التي قدمتها أوكرانيا لهذا الانسحاب في حينه، حسب "المرصد".

وظهر بوتين أمس ملوحاً بورقة أمام الزعماء الأفارقة في اجتماعهم بسان بطرسبيرغ، كاشفاً لأول مرة ما وصفها بـ وثيقة المفاوضات التي جرت بين بلاده وكييف، ومؤكداً أن روسيا لم تتعهد بالحفاظ عليها طي الكتمان، إلا أنها لم تنشرها سابقاً.

كما أوضح أن البلدين وافقا من حيث المبدأ على مسودة الاتفاقية في ربيع 2022 في اسطنبول، لكن كييف رفضت بعد ذلك التوقيع عليها، إثر انسحاب القوات الروسية طوعاً تنفيذا لجزء من الصفقة.

ونشر العديد من الصحافيين الروس صفحة كشفت عنوان الوثيقة التي وافق عليها الجانبان مؤقتا بعنوان “معاهدة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا.

كما أكدوا أن تلك الوثيقة تضرب بعرض الحائط الرواية التي دأب المسؤولون الأوكران على تقديمها، ومفادها “تقهقر" القوات الروسية في رحلتهم نحو الدخول إلى كييف العام الماضي، وانسحابهم لاحقا.

