شاهد.. اشتعال النيران في عبارة فلبينية على متنها 120 من الركاب وسط البحر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة اشتعال النيران في عبارة فلبينية، على متنها 120 من الركاب وأفراد الطاقم.

وأبانت صور ومقاطع مصورة نشرها خفر السواحل ألسنة لهب ودخانا أسود يتصاعد من طابقين في أحد طرفي العبارة، بينما استخدم أفراد خفر السواحل على متن سفينة أخرى خراطيم المياه لمحاولة إخماد الحريق.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني إنقاذ 120 راكبا كانوا على متن العبارة التي اشتعلت فيها النيران ، بالإضافة لإخماد الحريق بشكل كامل.

وذكر خفر السواحل أن النيران اشتعلت في السفينة (إم/في إسبيرانزا ستار) فجر الأحد عقب انطلاق من مقاطعة سيكويجور في طريقها لمقاطعة بوهول وسط الفلبين.

كان على متن العبارة 65 راكبا، بالإضافة لأفراد الطاقم البالغ عددهم 55.

وأضاف حفر السواحل أنه نشر سفينتي إنقاذ للمساعدة في إخماد النيران التي اشتعلت لأكثر من خمس ساعات.

WATCH: A passenger ferry caught fire as it approached the Port of Tagbilaran in Bohol province Sunday morning, the Philippine Coast Guard (PCG) said.



📹 PCG



Read more: https://t.co/w4Q22Nb4r2 pic.twitter.com/Dw8v6UU5A0