محمد بن زايد يلتقي حاكم رأس الخيمة ويزور جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبرغ

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مدينة سانت بطرسبرغ، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يترأس وفد الدولة إلى «منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023»، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بجولة في جناح دولة الإمارات المشارك في المنتدى، وتبادل الأحاديث مع القائمين عليه حول مشاركة الدولة، وأبرز ما تعرضه من تجاربها الملهمة في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

وحضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حفل الاستقبال الذي أقامته وزارة الاقتصاد، بمناسبة مشاركة الدولة في الدورة الـ26 من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2023، بصفة ضيف شرف المنتدى.

وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجميع، وأن هذا المنتدى وغيره من المبادرات تعد فرصاً مهمة لتوطيد أواصر التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين الشعوب.

وأوضح سموه أن التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية كانت العامل الرئيس والمرادف الدائم للتبادل المعرفي والثقافي، لذا فإن تأثير مثل هذه المنتديات العالمية يحمل أبعاداً مختلفة، لا تقتصر على الجوانب التجارية والاستثمارية فقط، بل تتعدى ذلك إلى تحقيق التلاقي والتعاون في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجانب الروسي على هذه اللفتة الكريمة، في أن تكون دولة الإمارات ضيف شرف هذه الدورة من المنتدى، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من هذه المشاركة، بما يخدم رؤاها المشتركة في بناء مستقبل أفضل لأجيال القادمة.

حضر الحفل الذي أقيم في المكتبة الرئاسية بسانت بطرسبرغ، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية دينيس مانتوروف، ووزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، والوفود الإماراتية المشاركة في المنتدى، بجانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، ورجال الأعمال، ورؤساء ومديري كبرى الشركات الروسية والدولية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورحب دينيس مانتوروف، في كلمته خلال الحفل بمشاركة دولة الإمارات ضيف شرف الدورة الحالية من منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي.

وقال «نحتفي اليوم في هذا المبنى التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى قرنين ماضيين، ويحمل قيم وتاريخ دولتنا، بمشاركة دولة الإمارات في المنتدى، التي تجمعنا معها قيم أساسية مشتركة، لذا كانت العلاقات الإنسانية والثقافية مجالاً مهماً من مجالات التعاون الروسي الإماراتي، القائمة على أساس الثقة والاحترام المتبادل».