الجيش الاردني يسقط طائرة مسيرة حاولت تهريب أسلحة عبر الحدود السورية

أعلن الجيش الاردني في بيان الجمعة إسقاط طائرة مسيرة، هي الثانية خلال ثلاثة أيام، استخدمت هذه المرة في محاولة تهريب أسلحة من سورية الى الاردن.

ووفقا للبيان أسقط الجيش في "المنطقة العسكرية الشرقية صباح اليوم (الجمعة) ...طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية".

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر "بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وكان الجيش الاردني أعلن الثلاثاء اسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورية حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات.

وفي 25 فبراير الماضي أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورية وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.