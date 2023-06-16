رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس غويانا تضمنت دعوة إلى «COP28»

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الدكتور محمد عرفان علي، تضمنت دعوة لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي سيعقد في مدينة إكسبو دبي خلال شهر نوفمبر.

وتسلّم عرفان الدعوة خلال لقائه وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حيث سلّط خلال الاجتماع الضوء على فرص التعاون بين الإمارات وبلاده في مختلف المجالات، وعلى خطط التنمية الطموحة التي تنفّذها الحكومة.

وترأست الهاشمي وفد دولة الإمارات رفيع المستوى، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات والقطاعات في الدولة إلى جمهورية غويانا التعاونية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.