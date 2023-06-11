محمد بن زايد يقود أول سيارة تركية الصنع برفقة أردوغان في إسطنبول

حظيت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى تركيا باهتمام واسع في وسائل الإعلام والصحف التركية، حيث تصدرت أنباء زيارة

سموه العناوين الرئيسة لها مؤكدة على قوة العلاقات بين البلدين.

وابرزت وسائل الإعلام التركية تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والترحيب الحار بسموه، حيث ألقت صحيفة «حرية» التركية الضوء على الاحتفاء بصاحب السمو رئيس الدولة، من جانب الرئيس التركي عبر عرض قيادة سيارة "توغ" TOGG من إنتاج تركيا، حيث ظهر سموه والرئيس التركي وهما على متن المركبة الكهربائية.

وقاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد السيارة الكهربائية التركية "توغ" وإلى جانبه مضيفه الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قام بجولة في عدد من شوارع مدينة إسطنبول.