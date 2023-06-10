الرئيس الأوكراني يعلن بدء الهجوم المضاد دون الإفصاح عن أي تفاصيل

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بدء قوات كييف الهجوم المضاد لروسيا، دون تحديد أي تفاصيل إضافية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة كييف "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد لروسيا، وشرعت قواتنا بتنفيذ هجمات دفاعية مضادة، إلا أنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن، وأعتقد أننا جميعا سنستشعر ذلك بأنفسنا".

وتابع زيلينسكي في المؤتمر الصحافي "حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل".

وأضاف "يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم".

تأتي هذه المواقف بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الهادف إلى صدّ الجيش الروسي بدأ.

وأعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ ستة أيام خصوصاً على الجبهة الجنوبية.

لكن بوتين أكد أنّ القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.