في سابقة تاريخية.. ترامب يواجه تهماً جنائية لاحتفاظه بوثائق سرية

وُجهت إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهم إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا، في تطور ملحوظ يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية من قبل الحكومة الفيدرالية التي أشرف عليها ذات مرة.

وكان من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن لائحة اتهام مكونة من سبع تهم قبل مثوله التاريخي أمام المحكمة الأسبوع المقبل في خضم حملة رئاسية عام 2024 تتخللها محاكمات جنائية في ولايات متعددة.

وتحمل لائحة الاتهام عواقب قانونية خطيرة لا لبس فيها، بما في ذلك إمكانية السجن في حالة إدانة ترامب. لكن لها أيضًا تداعيات سياسية هائلة، من المحتمل أن تقلب الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين التي كان ترامب يسيطر عليها ويختبر من جديد استعداد ناخبي الحزب الجمهوري وزعماء الأحزاب للالتزام بمرشح وجهت له اتهامات مرتين والذي قد يواجه المزيد من التهم.

ولم تؤكد وزارة العدل على الفور قرار الاتهام علنًا. لكن شخصين مطلعين على الوضع لم يُصرح لهما بمناقشته علنًا قالا إن لائحة الاتهام تضمنت سبع تهم جنائية. وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن النيابة العامة اتصلت بمحامي ترامب قبل وقت قصير من إعلانه يوم الخميس على منصته "تروث سوشيال" أنه قد تم توجيه الاتهام إليه.

وأعلن ترامب براءته في مقطع مصور وكرر ما اعتاد عليه وهو أن "التحقيق مطاردة ساحرات".