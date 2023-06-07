فرق الإطفاء الألمانية تكافح حريقا شب في غابات قرب مدينة "روستوك"

يقوم رجال الإطفاء في ألمانيا بعملية واسعة النطاق للسيطرة على حريق شب في غابات ومستنقعات بالقرب من مدينة "روستوك" شمال البلاد، حيث تم الاستعانة بحوالي 20 سيارة إطفاء على متنها حوالي 160 فردًا.

وقالت المتحدثة باسم منطقة "روستوك"، إنه لم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن، مشيرة إلى أن سبب الحريق غير معروف، وأن وضع القرى مستقر في الوقت الحالي.

من جانبها، طلبت الشرطة من سكان المنطقة إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة، وأغلقت الطرق القريبة من الحريق.

وبلغت مساحة الغابات التي تشتعل فيها النيران حوالي 160 هكتارًا، حيت اندلع الحريق في أرض قاحلة وانتشر لاحقًا إلى الغابة القريبة.