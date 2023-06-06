بيان بريطاني فرنسي ألماني: إيران مستمرة في طريقها لتصعيد نووي كبير

أعربت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، حسب وصفهم.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، إن إيران تواصل تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف البيان أن "مخزون طهران من اليورانيوم المخصب أكثر من 21 ضعف الحد المسموح به".

وفيما يتعلق بحالة البرنامج النووي، أشار البيان إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن "إيران تواصل السير في طريقها لتصعيد نووي كبير".

وطالبت الدول الثلاث، إيران "بالوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ودعت طهران إلى "إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني".

كما جددت الدول الثلاث دعوتها "إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم".