روسيا تحث سكان منطقة حدودية على مغادرتها بسبب القصف الأوكراني

دعت السلطات الروسية سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم، أمس، عقب اشتداد القصف الأوكراني.

وتعرّضت منطقة شيبيكينو الواقعة في بيلغورود لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص ودفع سكاناً إلى الفرار، وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة، لافتاً إلى أن أكثر من 4000 شخص يقيمون حالياً في مساكن مؤقتة في بيلغورود. وأشار إلى أن القصف الأوكراني على قرية موروم في منطقة شيبيكينو أسفر عن إلحاق أضرار بمدرسة ومبنى رياض الأطفال، واندلاع النيران في منشأة طبية. من جانبه، قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، أمس، إنه تم إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق مدينة دجانكوي الواقعة في شبه الجزيرة، وأنه جرى التشويش على أربع طائرات أخرى ولم تصب أهدافها. في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت 30 غارة جوية و56 هجوماً بمنظومات صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع القوات الأوكرانية وأماكن مأهولة بالسكان، أمس. وقال حاكم منطقة دنيبرو، سيرغي ليساك، إن طفلة في الثانية من العمر قتلت وجرح 22 شخصاً آخرين في هجوم جوي، مساء أول من أمس، كما تعرض مطار في وسط المدينة لقصف روسي. وذكر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، أن روسيا شنت موجة من الهجمات الجوية صباح أمس، واستهدفت أحد مطارات العمليات بالقرب من مدينة كروبيفنيتسكي وسط البلاد، لافتاً إلى إسقاط مقذوفات كانت تستهدف العاصمة كييف قبل بلوغها المدينة.