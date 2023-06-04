طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أول من أمس، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ومناقشة مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بالشراكات المهمة والمتعددة بين البلدين، فيما ثمّن مستشار الأمن القومي الأميركي جهود دولة الإمارات واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، خلال نوفمبر المقبل في مدينة «إكسبو دبي»، علاوة على ريادتها العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأكد الجانبان أهمية بناء أنظمة بيئية تكنولوجية موثوقة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين رفاهية الإنسان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتعهدا بتعزيز التعاون في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار.

وأكد جيك سوليفان التزام بلاده أمن دولة الإمارات وشركائها في المنطقة، والعمل دبلوماسياً على تهدئة النزاعات والتوترات في المنطقة.

وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون المبني على الاتفاقيات الإبراهيمية، بما في ذلك مجموعة «I٢U2» (الإمارات والهند والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل)، بالإضافة إلى الأهداف المشتركة نحو شرق أوسط أكثر تكاملاً وازدهاراً واستقراراً، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التواصل الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها.