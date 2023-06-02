الإمارات تستقبل 180 شخصاً من رعايا عدة دول وصلوا من السودان على متن طائرة إجلاء

وصلت إلى دولة الإمارات من جمهورية السودان طائرة إجلاء جديدة تقلّ 180 شخصاً من رعايا عدد من الدول، ليصل عدد الطائرات القادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي إلى 10 طائرات.

وتستمر دولة الإمارات في عملية إجلاء الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم الدولة على رأس أولوياتها.

كما تواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، فقد استضافت رعايا نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات التي حملت منذ 29 أبريل الماضي 997 شخصاً، حيث يتم توفير كافة الرعاية لهم طوال فترة تواجدهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها نجاح عمليات الإجلاء المستمرة التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

الجدير بالذكر أنّ دولة الإمارات في إطار دعمها الاستجابة الإنسانية للمتأثرين من النزاع في السودان والنازحين وأيضاً اللاجئين السودانيين في تشاد أرسلت 10 طائرات وباخرة إلى بورتسودان تحمل نحو 1353 طناً من الإمدادات الغذائية والمستلزمات الطبية فضلاً عن 12 طائرة إلى تشاد المجاورة تحمل 277 طناً من الإمدادات.