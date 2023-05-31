فيديو مخيف لمقاتلة صينية تنفذ "مناورة خطيرة" بالقرب من طائرة استطلاع أميركية

اعترضت المقاتلة الصينية "جي-16"، طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية "إر سي-135" فوق بحر الصين الجنوبي.

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست" الأميركي، أظهرت لقطات مخيفة تم تصويرها من قمرة القيادة لطائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية أن مقاتلة صينية تقترب بشكل خطير، بينما حلقتا عبر المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة.

ويمكن رؤية الطائرة الصينية وهي تقترب عبر مقدمة الطائرة الأميركية، على مسافة 400 قدم فقط، مما أجبر طيار القوات الجوية على التحليق في أعقابها وترك الطائرة ترتجف وطاقمها يرتعد في اضطراب شديد.

واتهم الجانب الأميركي، أمس، الصين بـ"مناورة عدوانية".

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أنه بسبب تصرفات الطيار الصيني، فإن الطائرة الأميركية "اضطرت إلى عبور مطب هوائي".

ونشر الجيش الأميركي مقطع فيديو يوثق اعتراض المقاتلة الصينية لطائرة الاستطلاع الأميركية فوق بحر الصين الجنوبي.

في الفيديو، يمكن أن ترى كيف تقترب طائرة جيش التحرير الشعبي الصيني من طائرة الاستطلاع الأميركية من اليمين وتحلق بجانبها، ثم تحلق أمام مقدمة "إر سي-135" على مسافة عدة عشرات من الأمتار.

بعد الحادث الأخير، قال مسؤول عسكري أميركي إنه يعتقد أن المناورات كانت جزءًا من جهد منسق من الصين لمضايقة الطائرات الأميركية.