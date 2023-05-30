بدء المرحلة الأولى من إنقاذ خزان صافر النفطي باليمن

بدأت اليوم أولى عمليات إنقاذ خزان صافر النفطي، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، من قبل الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة، من أجل تفادي كارثة نفطية وبيئية في المنطقة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في اليمن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سفينة "نديفور - Ndeavor" وصلت إلى قبالة سواحل "راس عيسى" في محافظة الحديدة "غرب اليمن"، وعلى متنها فريق فني مجهز بمعدات وتجهيزات فنية لبدء عملية الإنقاذ.

ووفقاً لمعلومات الأمم المتحدة، فإن الفرق الفنية ستبدأ في فحص السلامة، والاستعدادات للمرحلة التالية من عملية الإنقاذ، حيث تم تجهيز السفينة (Ndeavor) بشكل كامل للمهمة الصعبة التي ستبدأ أولاً بخلق بيئة عمل آمنة.

وأشارت المعلومات إلى أن العملية تصب في صالح حماية العالم من تسرب النفط، مؤكدة أهمية استكمال بقية التمويل الإضافي بالغ الأهمية لإنهاء العملية وتفريغ ما يقارب من 1.14 مليون برميل من النفط.

من جهة أخرى، جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعوته إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية لإحلال السلام، وممارسة مزيداً من الضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها من أجل الوصول للسلام الذي ينهي الانقلاب ويضمن استعادة الدولة ومؤسساتها وليس مجرد هدنة مؤقتة يتبعها استمرار الحرب.

ميدانياً، تبادلت قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية في محافظة الجوف، جثامين 52 من قتلى الجانبين، فيما ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية فجر اليوم، في مديرية مقبنة غرب تعز.