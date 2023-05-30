5 جرحى جراء قصف إسرائيلي ليلاً على محيط دمشق

تسبّب قصف إسرائيلي استهدف، ليلاً، مواقع في محيط دمشق، يتمركز مقاتلون من «حزب الله» اللبناني في أحدها، بإصابة خمسة مقاتلين بجروح، من دون أن تتضح جنسياتهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح الإثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق» مساء الأحد.

وأضاف «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات».

وبحسب المرصد، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية قاعدة للدفاع الجوي لقوات النظام، يتمركز فيها مقاتلون تابعون لـ«حزب الله» في ريف دمشق، ما أسفر عن إصابة خمسة مقاتلين بجروح.

وتقع القاعدة على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك موقعاً في بلدة عقربا في ريف دمشق، وآخر قرب مطار دمشق الدولي.

يأتي ذلك في وقت عبرت إيران عن رغبتها في تعزيز الجيش السوري، من خلال تحديث نظام الدفاع الجوي، حسبما ذكرت «وكالة أنباء فارس» الإيرانية، أمس.

وقال العميد الإيراني حمزة قلندري، في حوار مع الوكالة، إنه على الرغم من أن الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخي ودفاع جوي، سيتم دعم الأشقاء السوريين «بتحديث بعض المعدات والتغييرات التكتيكية». وقال قلندري، النشط بوزارة الدفاع الإيرانية، إن الهدف هو احتواء الهجمات الإسرائيلية.