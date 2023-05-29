الفلبين تحذر من فيضانات محتملة وانزلاقات أرضية جراء إعصار ماوار

بدأ مسؤولون فلبينيون في إجلاء مئات القرويين وإغلاق مدارس ومكاتب، وفرضوا حظرًا على الإبحار الاثنين مع اقتراب إعصار (ماوار) من مقاطعات البلاد الشمالية.

لم يكن وصول الإعصار إلى اليابسة في المنطقة الجبلية متوقعًا.

لكن خبراء أرصاد حذروا من أن الإعصار سيتباطأ إلى حد كبير قبالة مقاطعة باتانيس الواقعة أقصى شمال البلاد من الثلاثاء وحتى الأربعاء، وقد يتسبب في موجات مد خطيرة، وفيضانات وانهيارات أرضية مع مرور الوقت.

كان الإعصار (ماوار) يتحرك شمال غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 525 كيلومترًا شرق مدينة أباري الساحلية في مقاطعة كاجايان مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 155 كيلومترًا في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 190 كيلومترًا في الساعة.

اجتاح الإعصار جزيرة غوام الأسبوع الماضي، وكان أقوى إعصار يضرب أراضي الولايات المتحدة في المحيط الهادئ منذ أكثر من عقدين، وتسبب في انقلاب سيارات وتدمير أسطح منازل.

قال إغناسيو فيلا، نائب حاكم مقاطعة باتانيس، للأسوشيتدبرس عبر الهاتف "هذه الأعاصير والزلازل والكوارث الطبيعية جزء من حياتنا. لا يمكننا عدم الاستعداد لأن ذلك قد يعني خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة."