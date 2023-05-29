أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاب النصر من شرفة من المجمع الرئاسي بأنقرة، مساء الأحد، بعد فوزه بولاية ثالثة شكر فيها أنصاره.

وقال أردوغان إن "قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا" مضيفا أن الديمقراطية التركية هي الفائز اليوم . وأكد أردوغان أن "المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعا"، مضيفا "سننحي الخلافات جانبا، وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية".

وقال أردوغان في خطابه " سنقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي، وسنبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة، مؤكدا أن التضخم سينخفض مثلما انخفضت أسعار الفائدة، مشددا على أن القضية الأكثر إلحاحا هي التضخم لكن حلها ليس صعبا."

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي أردوغان، اليوم الأحد من إسطنبول، إن المنتصر اليوم تركيا وإنه لن يتنازل عن الديمقراطية، معتبرا أن الشعب التركي جعله يعيش عيدا بعد تصويتهم في الانتخابات.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها وهو يحتفل وسط أنصاره مع قرب إعلان فوزه رسميا بالرئاسة التركية، أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي، مشيرا إلى أنه من يخدم الشعب لا يهزم أبدا، وأن تركيا أمانة في عنقه.

وعن منافسه كمال كيليتشدار أوغلو، قال أردوغان إن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كيليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.