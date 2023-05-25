اليمن.. تأييد خليجي أميركي لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام

جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم البديوي، موقف مجلس التعاون الثابت في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيداً من الجهود في تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات التنموية ورفع المعاناة الانسانية.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك، الذي بحث معه تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ووفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، ثمن بن مبارك "عالياً دعم الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي" لمجلس القيادة الرئاسي، وتقديره التام لجميع المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الى الشعب اليمني.

وأكد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، خلال لقائه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، أهمية إجراء عملية سلام شاملة للتوصل إلى حل دائم للصراع في البلاد، وفقاً لوكالة سبأ.

وأكد العرادة، أهمية الدور الأميركي في تعزيز الموقف الدولي لدعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وإنجاح مساعيهم الرامية لإحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وتحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإعادة الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، حذرت منظمة "اليونيسيف" من تعرض نحو 6 ملايين طفل في اليمن لخطر المجاعة، مشيرة في تقرير لها، إلى أن ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون خطر المجاعة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن توفير التمويل الكافي لتقديم المساعدات المنقذة لحياتهم.