اعتقال رجل صدم سيارته ببوابات مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الشرطة الأميركية عن إلقاء القبض على سائق الشاحنة التي اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض وتوجيه اتهامات عدة له من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، أول من أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة الأميركية في بيان إن الاتهامات تشمل: "اعتداء بسلاح خطير، تصرف متهور بشاحنة، التهديد بقتل أو اختطاف أو التسبب بأذى للرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، تحطيم ممتلكات فدرالية والتعدي على ممتلكات الغير".

وتساعد وحدة "الاستجابة الوطنية في العاصمة" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "شرطة بارك" وجهاز "الخدمة السرية" الأميركي في التحقيقات.