اليمن.. الحكومة تؤكد دعمها كل فرص السلام

جددت الحكومة اليمنية حرصها على دعم واتاحة الفرصة للجهود الرامية إلى انهاء الحرب واحلال السلام، رغم ما تتحمله من أعباء باهظة جراء تنازلاتها الواسعة في سبيل تحقيق التهدئة، وتحملها الأثر الاقتصادي جراء الاعتداءات الحوثية على قطاع النفط.

ووفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، فإن الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم في عدن، وقفت أمام التحديات التمويلية التي تواجهها في تنفيذ التزاماتها الحتمية خاصة فيما التزامها ودعمها المطلق لجهود السلام والتهدئة.

وأشادت، بمخرجات القمة العربية الـ(32)، التي عُقدت في جدّة بالمملكة العربية السعودية، والتأكيد على دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ورحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بتكليف أمانته العامة بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في اليمن خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والأمم المتحدة، مؤكداً الحرص على الاعداد والتحضير الجيد لهذا المؤتمر بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منه في دعم التنمية في اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، ان القوات المشتركة والجنوبية صدت اليوم الأربعاء، هجوماً حوثياً تجاه مواقعها "غرب منطقة حجر"، شمال المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الهجوم والعناصر الحوثية المشاركة فيه، وكبدتها خسائر كبيرة.

وأشار المركز، إلى ان الهجوم الحوثي تزامن مع محاولة تسلل لعناصرها تجاه موقعي "الحرة والشهيد"، في قطاع "الثوخب" شمال شرقي مديرية الحشا، تم افشال المحاولة واجبار العناصر الحوثية على الفرار.

إلى ذلك، كشف تقرير حكومي، صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب اليوم الأربعاء، عن وفاة وإصابة 24 نازحًا بينهم أطفال في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح في مأرب، منذ مطلع العام الجاري.

ووفقا للتقرير، فإن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 18 آخرين، في 71 حريقاً شهدتها المخيمات خلال الفترة ذاتها، تسببت باحتراق 73 شبكية و5 كنتينرات و84 خيمة.