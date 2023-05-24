روسيا تعلن تصفية مجموعة مسلحة توغلت إلى أراضيها من أوكرانيا

أعلنت روسيا أمس، أن قواتها المسلحة «سحقت» - بواسطة الطيران والمدفعية - المجموعة التي هاجمت الاثنين، منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ودخل مقاتلون إلى روسيا من أوكرانيا، أول من أمس، وهاجموا عدة بلدات في منطقة بيلغورود التي تعرضت أيضاً لقصف بالمدفعية وهجمات بمسيّرات دفعت السكان إلى الفرار.

وعبر الكرملين عن «قلق عميق» بعد هذا التوغل، داعياً إلى «بذل مزيد من الجهود» لمنع عمليات التوغل هذه التي تزايدت في الأشهر الماضية، وأثارت تساؤلات حول صلابة الدفاعات الروسية في وقت تقول فيه كييف إنها تحضّر لهجوم واسع النطاق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إنها صدّت المتوغلين بعد عملية غير مسبوقة بحجمها استخدمت خلالها الطيران والمدفعية.

وأوضحت في بيان: «تم صدّ التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها».

وأضافت الوزارة أنه «تم صد بقية القوميين وإرغامهم على التراجع إلى أراضي أوكرانيا، حيث تواصلت الضربات إلى حين تصفيتهم بالكامل»، مؤكدة قتل «أكثر من 70 إرهابياً أوكرانياً».

واتهمت روسيا كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم، لكن السلطات الأوكرانية نفت أي ضلوع لها فيه.