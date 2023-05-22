مقتل 20 طالبًا على الأقل بعد حريق مهجع مدرسة في غويانا

قالت السلطات إن حريقا اندلع في مهجع مدرسة في غويانا في وقت مبكر الاثنين، ما أسفر عن مقتل 20 طالبًا على الأقل وإصابة عدد غير محدد من الآخرين.

قالت حكومة غويانا في بيان صحفي إن الحريق اندلع في مبنى إسكان طلاب مدرسة ثانوية في مدينة مهدية الحدودية الجنوبية الغربية، على بعد 200 ميل (320 كيلومترًا) جنوب العاصمة جورج تاون.

بدأ الحريق بعد منتصف الليل بقليل في المدرسة التي يخدم معظمها أطفال السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، وفقًا لمستشار الأمن القومي جيرالد غوفيا.

وقال إنه من السابق لأوانه التكهن بما قد يكون سبب ذلك، مضيفًا أن العواصف الرعدية الغزيرة في المنطقة شكلت تحديًا لأولئك الذين يستجيبون جواً.

وأضاف: "لقد كانت معركة بالنسبة لنا ... كان الطيارون شجعانًا للغاية، ومصممون جدًا".

وأضاف أن الحكومة والمستجيبين للطوارئ "بذلوا جهدًا هائلاً" لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ذكرت صحيفة ستابروك نيوز المحلية أن الحريق اندلع في عنبر للفتيات.

دعت عضو البرلمان المعارض ناتاشا سينغ لويس إلى إجراء تحقيق معمق.

وقالت "علينا أن نفهم كيف وقع هذا الحادث الأكثر فظاعة وفتكا، وأن نتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى في المستقبل".