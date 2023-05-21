روسيا: حضور زيلينسكي قمة "السبع" جعلها "عرضا دعائيا"

اعتبرت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها، منتقدة رسائلها "المناهضة للصين" و"المناهضة لروسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "قادة دول مجموعة السبع دعوا الى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذي يسيطرون عليه وحوّلوا الحدث في هيروشيما الى عرض دعائي".

وأضافت "الخلاصة الرئيسة للقمة كانت حفنة من الإعلانات المليئة بالرسائل المناهضة لروسيا والمناهضة للصين أيضا".

ورأت الخارجية الروسية أن مجموعة الدول الصناعية السبع باتت "حاضنة يتم فيها، تحت قيادة الأنغلو-ساكسونيين، التخطيط لمبادرات مدمّرة تقوّض الاستقرار العالمي".

واعتبرت أن تراجع نفوذ الغرب في العالم "يرغم أعضاء هذه المجموعة على وضع كل جهودهم في سبيل إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا والمناهضة للصين"، مبدية ثقتها بأن "غالبية المجتمع الدولي تتشارك تقييمنا لمجموعة السبع ونشاطاتها المدمّرة".