البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويكلف مالك عقار

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا اليوم الجمعة يقضي بإعفاء قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، من منصب نائب رئيس المجلس اعتبارا من اليوم.

ووفقا لبيان نشره مكتب إعلام مجلس السيادة السوداني على موقع تويتر:«»وجه البرهان الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ".

وفي بيان منفصل لمكتب إعلام مجلس السيادة، أصدر البرهان اليوم الجمعة مرسوماً دستوريا قضى بتكليف مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إعتباراً من اليوم الجمعة.