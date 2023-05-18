الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود ومبادرات الإمارات الإنسانية البارزة في العالم

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، الذي أشاد بجهود ومبادرات دولة الإمارات الإنسانية البارزة في العالم أجمع، ودعمها للعمل الدولي متعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في بروكسل، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، وسبل دعم هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

كما ناقش سموه وبوريل، الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان، وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، كما تم استعراض الجهود المبذولة في عمليات الإجلاء.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ملف مكافحة تغير المناخ، وسبل تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تبني نهج شامل وموجه للتصدي لتداعيات تغير المناخ، مضيفاً أن التحديات الناشئة عن تغير المناخ تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار في العالم، كما أكد ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي من أجل دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجوزيب بوريل، خلال اللقاء، عدداً من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حريصة على إرساء علاقات مثمرة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع عدد من الدول الأوروبية خلقت آفاقاً واعدة للتعاون الإيجابي والخلاق في جميع المجالات.

من جانبه، رحّب جوزيب بوريل بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجوزيب بوريل، عقب اجتماعهما، وفداً من طلبة «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، خلال وجودهم في بروكسل في رحلة علمية، تشمل زيارة عدد من مقار المؤسسات والهيئات الدولية، ومنها المفوضية الأوروبية.

• الاتحاد الأوروبي أشاد بدعم الإمارات للعمل الدولي متعدد الأطراف بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.