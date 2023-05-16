رئيس كوريا الجنوبية يستقبل سيدة أوكرانيا الأولى

استقبل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عقيلة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، بالمكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء، وقال إن سيؤول سوف تقدم مساعدة نشطة لكييف بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وفقا لما ذكره المتحدث الرئاسي الكوري الجنوبي.

وتزور زيلينسكا سيؤول بصفتها مبعوثة خاصة لزوجها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث الرئاسي لي دو وون القول في مؤتمر صحافي إن الرئيس يون أكد دعم وتضامن حكومة كوريا الجنوبية وشعبها مع أوكرانيا، كما أعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الحرب، وللشعب الأوكراني.

وشكرت زيلينسكا كوريا الجنوبية على دعمها وتضامنها، والمساعدات الإنسانية التي أرسلتها لأوكرانيا، وسعت إلى زيادة هذه المساعدات.

وقال لي " قالت السيدة الأولى زيلينسكا إنها تأمل في أن تحصل بلادها على مساعدات في شكل معدات عسكرية، غير قاتلة، مثل كاشفات الألغام ومعدات لإزالتها وسيارت إسعاف".