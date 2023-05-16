سنان أوغان.. «صانع ملوك» محتمل

قال المرشح القومي الذي حل في المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التركية سنان أوغان، إنه لا يمكن أن يدعم مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في جولة الإعادة إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد.

وحصل أوغان على 5.2% فقط من الأصوات في انتخابات الأحد، ما يجعله «صانع ملوك» محتملاً بعد جولة إعادة في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان الحاصل على 49.5% وكيليتشدار أوغلو الحاصل على 45% تقريباً.

وقال أوغان لـ«رويترز» في مقابلة أمس: «سنتشاور مع قاعدة ناخبينا قبل التوصل لقرار حول جولة الإعادة، لكننا أوضحنا أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين خطوط حمراء».

وقال أوغان (55 عاماً) إن هدفه هو إزاحة حزبين كرديين عن «المعادلة السياسية» التركية ودعم القوميين والعلمانيين الأتراك.

وأضاف: «أظهرت نتائج الانتخابات أننا نجحنا في ذلك».

ويدعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد كيليتشدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية في حين أن حزب هدى بار (حزب الهدى) الكردي الإسلامي يدعم أردوغان.

وقال أوغان إنه لم يلتق بعد بأردوغان أو كيليتشدار أوغلو منذ انتخابات الأحد، لكنه أشار إلى أنه سيكون منفتحاً للتفاوض.

وأضاف: «على سبيل المثال يمكننا توقيع بروتوكول مع تحالف الأمة (لتأييد كيليتشدار أوغلو) يوضح أنهم لن يقدموا أي تنازلات لحزب الشعوب. الأمر بهذه البساطة».