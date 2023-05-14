منافس أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية: "نحن في الصدارة"

قال زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو اليوم الأحد إنه يتقدم في الانتخابات الرئاسية على الرئيس رجب طيب أردوغان رغم أن وسائل إعلام رسمية أشارت إلى تقدم أردوغان في النتائج الأولية.

وطالب رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو في تصريحات لقنوات تلفزيونية الأتراك بعدم متابعة نتائج الانتخابات من وكالة الأناضول.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها الأناضول ونقلتها عنها وسائل إعلام تركية حصول أردوغان على 52.55 بالمئة من الأصوات مقابل 41.55 بالمئة لكليتشدار أوغلو رغم تقلص الفارق مع استمرار الإحصاء.

وكتب كليتشدار أوغلو على تويتر يقول "نحن في الصدارة".

وذكرت قناة (تي.آر.تي الإخبارية) النتائج نقلا عن وكالة الأناضول بناء على إحصاء 41.83 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وكان من المتوقع أن تكون النتائج الأولية في صالح أردوغان لأن عمليات الإحصاء الأولى تأتي عادة من المناطق الريفية المحافظة.