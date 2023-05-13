إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد في قطاع غزة

أعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة السبت أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة توصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار وذلك برعاية القاهرة.

وقال مسؤول أمني مصري مطلع لوكالة فرانس برس إنه "تم التوصل لاتفاق ينص على أنه بناء على موافقة الطرفين تعلن مصر عن وقف اطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم".

وتابع أنه "بناء على ذلك يتم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد وذلك فور البدء في تنفيذ الاتفاق. وتحث مصر الطرفين على تطبيقه وتعمل على متابعة ذلك بالتواصل معهما".

وأكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد محمد الهندي لوكالة فرانس برس "موافقة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) على الإعلان المصري لوقف النار بدءا من العاشرة مساء".

من جهتها أعلنت قناة "القاهرة" التلفزيونية الإخبارية المصرية، اليوم السبت، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة بوساطة مصر.

وذكرت القناة أن مصر دعت الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الهدنة تنص على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل.