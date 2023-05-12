الكرملين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً» لكنها ستستمر

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، ولكنها ستستمر. وفيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده في حاجة لمزيد من الوقت قبل شن هجوم ضد القوات الروسية، كشف تقرير بأن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم.

وتفصيلاً، نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله لمحطة تلفزيونية بوسنية، أول من أمس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا «صعبة جداً»، لكنها ستستمر.

وأضاف بيسكوف في المقابلة الطويلة أن روسيا تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالآلة العسكرية الأوكرانية، وأن ذلك سيستمر.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في اعتراف نادر «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. وهي عملية صعبة جداً، وبالطبع تحققت أهداف معينة خلال عام».

وتواصل أوكرانيا قصف الأجزاء الشرقية من البلاد التي تسيطر عليها روسيا، وقال بيسكوف إن هذا يظهر الحاجة إلى مواصلة الصراع ودفع القوات الموالية لكييف للتراجع.

وأضاف «تمكنا من ضرب الآلة العسكرية الأوكرانية كثيراً»، مشيراً إلى أن روسيا شنت ضربات صاروخية لا حصر لها على ما قال إنها أهداف عسكرية في أنحاء أوكرانيا. وتابع «هذا العمل سيستمر».

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، فيما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة».

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيشه يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل التحضير لهجوم مضاد يهدف لصد القوات الروسية.

وأضاف في مقابلة بثتها شبكة «بي بي سي» أمس، أنه من غير المقبول شن الهجوم الآن، لأن الكثير من الأرواح ستزهق.

وقال الرئيس الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية، إن أوكرانيا يمكنها الهجوم والنجاح في ذلك بالعتاد الذي لديها بالفعل. وأضاف «ولكن سنفقد الكثير من الأرواح. أعتقد أن هذا غير مقبول. لذلك علينا أن ننتظر. مازلنا نحتاج المزيد من الوقت». وتتلقى أوكرانيا أسلحة متطورة من الغرب، ومن بينها دبابات ومدرعات، بالإضافة إلى تدريب قواتها، بينما تستعد لشن الهجوم المضاد.

على صلة كشف تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس، أن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، كان أعلن خلال زيارة قام بها الرئيس الأوكراني للندن في فبراير الماضي، أن بريطانيا ستكون هي أول دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأمر، قال المتحدث إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يعتزم الإدلاء ببيان عن الموضوع أمام البرلمان.

من جانبه، قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، إن هذه الصواريخ «ستغير اللعبة» في ضوء الهجوم الأوكراني الكبير الذي يجري التخطيط له.

ونقلت «سي إن إن» عن العديد من المسؤولين الغربيين رفيعي المستوى، أن لندن أمدت كييف بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز «ستورم شادو» التي لديها قدرات على التخفي.

وفي واشنطن، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد حرب أوكرانيا.

من جهتها، قدمت الحكومة الألمانية مقترحاً للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بصورة أكبر في جهود مكافحة التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

وقالت مصادر في التكتل إن السفير الألماني لدى الاتحاد الأوروبي قدم المقترح خلال المفاوضات التي جرت في بروكسل الأربعاء. ووفقاً للمصادر، فإن من الممكن أن تسري مثل هذه القاعدة بالدرجة الأولى على تصدير البضائع التي لا يقتصر استخدامها على الأغراض المدنية وحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً لأغراض عسكرية، ومن بين ذلك أجهزة الرؤية الليلية والمسيرات.