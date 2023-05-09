3 طائرات تحمل إمدادات طبية وغذائية من الإمارات لإغاثة الشعب السوداني

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز 115 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية.

ووصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.

وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طناً من الإمدادات الغذائية والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، سلطان محمد الشامسي : إرسال هذه الإمدادات الطبية والإغاثية يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أن الأزمة السودانية تسبّبت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية ومعاناة السكان جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

ومنذ بداية الأزمة، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى إرسال مساعدات مباشرة للسودان في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء، حيث قدّمت ما يزيد عن 240 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية والغذائية، فضلاً عن إجلاء 744 شخصاً من رعايا الدول الأجنبية والدبلوماسيين وعائلاتهم وعشرات الحالات الإنسانية ونقلهم من السودان إلى دولة الإمارات.