لافروف: سنردّ على هجوم الكرملين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن بلاده سترد بإجراءات على الهجوم بطائرات مسيرة على الكرملين، مشدداً على أن «صبرنا محدود». واعتبر لافروف، أمس، أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف الكرملين بمسيّرتين ما كان ليحصل من دون أن تكون واشنطن على علم به. وقال لافروف «هذا عمل عدائي. من الواضح أنه ما كان ممكناً لإرهابيي كييف أن يرتكبوه من دون علم رؤسائهم». وقال لافروف: «من دون حل المشكلة الجيوبوليتيكية الرئيسة، المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم». وأوضح لافروف، أن مفاوضات حل الأزمة الحالية ستجرى عاجلاً أم آجلاً، ولكن ليس مع الرئيس الأوكراني.

وأشار لافروف إلى أن المبادرة الصينية للتسوية على وجه الخصوص تغطي القضية العالمية.