منظمة الصحة العالمية: «كوفيد» لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن «كوفيد-19» لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 6.9 ملايين شخص وأضرت بالاقتصاد العالمي والمجتمعات.

واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية أول من أمس وأوصت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بإعلان إنهاء حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير القلق الدولي والتي ظلت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس «أعلن... انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية دولية».

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني انتهاء التهديد الذي يمثله كوفيد على الصحة العالمية.