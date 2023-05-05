شجار بين الوفدين الروسي والأوكراني داخل البرلمان التركي في أنقرة

لكم مندوب أوكراني، عضوا في الوفد الروسي في وجهه خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

وأظهر مقطع فيديو، نشره مسؤول أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي أن شجارا نشب بين الوفدين الأوكراني والروسي، أمس الخميس في ردهة بمبنى البرلمان التركي في العاصمة أنقرة حيث كان يعقد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

ونشر المندوب الأوكراني، أولكسندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس الخميس، وهو يضرب مسؤولا روسيا ويعيد العلم الأوكراني على هامش اجتماع للدول المطلة على البحر الأسود، في العاصمة التركية.

وشوهد ماريكوفيكسي وهو يحمل علما أوكرانيا ويقف خلف مندوب روسي، خلال جلسة تصوير، فيما كان المندوب الروسي يرفع العلم الأزرق والأصفر. ولاحق ماريكوفيسكي المندوب الروسي، ليتنزع منه العلم ويضربه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السفارة الروسية قولها إنه تم نقل العضو الروسي إلى المستشفى، كإجراء احترازي. ووصفت السفارة الحدث بأنه "بذيء"

وفي وقت سابق من اليوم، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسة لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث، من قبل "بعض الأعضاء" من الوفد الأوكراني ووصفه بأنه غير مقبول.

وقال "أشجب هذا السلوك الاستفزازي الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها".

وتزامنا مع اجتماع ممثلي دول منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، وعددها 13، أمس الخميس واصلت طائرات مسيرة روسية مهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف.