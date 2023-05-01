ترامب يواصل تقدمه في استطلاعات الرأي

قبل أقل من عام من انطلاق الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي الأميركي لعام 2024، تُضاعف السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، تنقّلاتها الميدانية، في محاولة لإبطاء تقدّم دونالد ترامب الكبير في استطلاعات الرأي.

وفي هذا السياق، قامت نيكي هايلي (51 عاماً) ابنة مهاجرين هنود وحاكمة سابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، بتنظيم لقاءاتها العامّة على مدى ثلاثة أيام، في المقر المتواضع لبلدية لاكونيا، المدينة الصغيرة في نيوهامشير (شمال شرق)، البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.

وقالت هايلي أمام 150 شخصاً مرتدية سترة كتب عليه «الشخص الذي يجرؤ على الفوز»: «لطالما تمّ التقليل من قدراتي، في كلّ ما فعلته. وهي نعمة، لأنّها تجعلني مناضلة ومجتهدة».

ومع ذلك، لم تحقّق هايلي ما يُذكر في استطلاعات الرأي، إذ حصلت على 1% إلى 5%، كما هي حال معظم المرشّحين الجمهوريين المعلنين، فيما يبقى ترامب متقدّماً بفارق كبير عن منافسيه الجمهوريين من 20 إلى 46 نقطة، وفقاً لاستطلاعات الرأي.