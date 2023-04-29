دبلوماسية صربية: إجلاء الرعايا من السودان يجسد قيم الإمارات الإنسانية الراسخة

أكدت الدكتورة دانيكا سافوفيتش القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا أن إجلاء دولة الإمارات عددا من رعايا بلادها يجسد تضامن الإمارات الإنساني ومد يد العون والمساعدة إلى دول العالم ودعمها للجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

وقالت ــ في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش وصول طائرة إجلاء اليوم إلى الإمارات تحمل على متنها رعايا من 16 دولة شقيقة وصديقة ــ : إننا نيابة عن القيادة في جمهورية صربيا نتوجه بالشكر والعرفان والامتنان إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.