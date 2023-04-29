أردوغان يكشف النقاب عن أول رائد فضاء تركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن أول رائد فضاء تركي سيسافر إلى محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية العام.

تم اختيار طيار سلاح الجو ألبير جيزرافتشي، 43 عامًا، ليكون أول مواطن تركي في الفضاء. مساعده هو توفا جاهنجير اتاسفير، 30 عامًا، مهندس أنظمة طيران في مقاول الدفاع التركي روكتسان.

أدلى أردوغان بهذا الإعلان في معرض تكنوفست للطيران والفضاء في اسطنبول، وهو أول ظهور علني للرئيس منذ مرضه خلال مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء. ظهر أردوغان إلى جانب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد دبيبة.

قال أردوغان: صديقنا، الذي سيذهب في أول مهمة فضائية مأهولة لتركيا، سيبقى في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يوما... سيقوم رائد الفضاء بإجراء 13 تجربة مختلفة أعدتها الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة في بلدنا خلال هذه المهمة.

وصف أردوغان جيزرافتشي بأنه طيار تركي بطولي حقق نجاحًا كبيرًا في قيادتنا الجوية.