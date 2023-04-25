الصين تؤكد أن كل الجمهوريات السوفييتية «دول ذات سيادة»

أكدت الصين، أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفييتي السابق «دولاً ذات سيادة»، بعدما أثارت تصريحات لسفيرها في باريس لو شاي شكك فيه بسيادة هذه البلدان؛ تنديداً واسعاً في أوروبا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين، أمس: «تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفييتي».

وكان السفير الصيني في فرنسا قال رداً على سؤال لمحطة «إل سي إي» الاخبارية الفرنسية مساء الجمعة الماضي حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، إن «الجمهوريات السوفييتية السابقة لا تتمتع بالسيادة»، مضيفاً: «هذه الدول ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي لأنه لا يوجد أي اتفاق دولي يكرس وضعها كدول ذات سيادة». وأثارت التصريحات انتقادات ليس فقط في أوكرانيا، بل أيضاً في الجمهوريات السوفييتية السابقة التي أصبحت دولاً مستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وقالت الناطقة ماو نينغ: «تحترم الصين سيادة كل الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وتدعم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه».

وأضافت: «بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كانت الصين من بين أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول المعنية».

وكانت تصريحات السفير استتبعت رداً من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبرها غير مقبولة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يفترض أن هذه التصريحات تمثل موقف الصين الرسمي.