شاهد.. هلع بمطار الخرطوم مع اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع ( فيديو)
وثقت مشاهد مقطع فيديو متداول انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم السبت، الهلع داخل مطار الخرطوم.
وأظهر الفيديو المتداول انبطاح المسافرين على الأرض في الصالات الداخلية للمطار خوفا من القصف، فيما تعالت صرخاتهم.
وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة، السبت، بين قوات من الجيش السوداني ، وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
واتهم الجيش قوات الدعم بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها.
مطار الخرطوم .. pic.twitter.com/2h38M0ZnZy— ذوالكــفـل ® (@HkZuk) April 15, 2023
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