ربع مليون فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في المسجد الأقصى

أدى ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، أمس، في المسجد الأقصى في شرق القدس، بحسب ما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت الدائرة في بيان لها، إن 250 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة أمس في المسجد الأقصى «رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى».

وتوافد آلاف الفلسطينيين على المدينة منذ صباح أمس عبر العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بها، إذ يحيط بالقدس جدار أسمنتي وأسلاك شائكة. وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

وبحسب مصادر فلسطينية، نشرت الشرطة الإسرائيلية قبل وبعد صلاة الجمعة تعزيزات عسكرية في البلدة القديمة وشددت إجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وكانت البلدة القديمة من القدس شهدت، فجر أمس، مواجهات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية، خصوصاً في منطقة باب حطة، بعد منع آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات متفرقة بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال التظاهرات الأسبوعية المناهضة للبناء الاستيطاني.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن العشرات أصيبوا بالرصاص المطاطي والاختناق خلال «قمع» الجيش الإسرائيلي المظاهرات، إذ أصيب 40 متظاهراً على الأقل خلال مواجهات في بلدة بيت دجن في نابلس.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي داهم، أمس، بلدة قباطية وقرية مسلية جنوب شرق جنين، واشتبك مع مسلحين فلسطينيين فيه دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما داهمت قوات الجيش مخيم بلاطة للاجئين في نابلس واعتقلت فلسطينياً بعد اقتحامها منزلاً سكنياً.