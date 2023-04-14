كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً «من نوع جديد».. وحالة تأهب في اليابان

أطلقت كوريا الشمالية أمس«نوعاً جديداً» من الصواريخ الباليستية يعمل على الأرجح بالوقود الصلب، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي، وهو ما سيمثل تقدماً تقنياً واستراتيجياً كبيراً لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح. وتسبب إطلاق الصاروخ بحالة من التأهب لفترة وجيزة في جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال) قبل أن تؤكد طوكيو أنه لم يسقط في أراضيها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية لوكالة «فرانس برس»: «يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت نوعاً جديداً من الصواريخ الباليستية، يعمل على الأرجح بالوقود الصلب». وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الذي أطلق أمس «قطع 1000 كيلومتر قبل سقوطه في البحر الشرقي». ودانت الولايات المتحدة «بشدة» إطلاق كوريا الشمالية «صاروخاً باليستياً طويل المدى» حسبما أعلن البيت الأبيض. وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن «عملية الإطلاق هذه تشكل انتهاكاً فاضحاً لكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتهدد بزعزعة الأمن في المنطقة». وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية «لم يسقط في الأراضي اليابانية».

من جهته صرح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا للصحافة بأن الصاروخ «يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات». وتسبب إطلاق الصاروخ في حالة تأهب وجيزة في جزيرة هوكايدو شمال الأرخبيل الياباني.

وحضت الحكومة اليابانية صباح أمس سكان منطقة هوكايدو على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ. وقالت الحكومة في تحذير «اخلوا على الفور.»، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبانٍ أو تحت الأرض.

لكن خفر السواحل والسلطات المحلية سرعان ما استبعدوا وجود أي خطر. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن قوات جوية من اليابان والولايات المتحدة قامت بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة فوق بحر اليابان أمس بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.