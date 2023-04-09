إسرائيل تصادق على 6 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن السلطات الإسرائيلية صادقت قبل أيام على 6 مخططات هيكلية لأغراض توسعة مجموعة من المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أن المخططات الاستيطانية الجديدة تتضمن بناء حيين استيطانيين بواقع 543 وحدة استيطانية، على أن يستهدف ذلك ما مجموعه 1188 دونماً من الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المخططات الهيكلية للمستوطنات التي جرى المصادقة عليها، استهدفت محافظتي رام الله ونابلس من خلال المصادقة على مخطط هيكلي يستهدف بناء حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "رحاليم" بواقع 212 وحدة استيطانية على مساحة 572 دونما.

في حين استهدف المخطط الثاني أراضي محافظة أريحا، من خلال المصادقة على مخططين هيكليين لتوسعة كبيرة في مستوطنة "مفو يريحو"، بغرض بناء حي جديد للمستوطنة، بواقع 181 وحدة جديدة على مساحة تقدر بـ533 دونما من الأراضي، علما أن هذه المستوطنة جرى تحويلها من بؤرة إلى مستوطنة قبل عامين، ليجري توسيعها بشكل كبير هذه الأيام.

واتهمت الهيئة إسرائيل بالتنصل من التزاماتها أمام دول العالم بشأن وقف الاستيطان، وانتهاك كل الأعراف والشرائع الدولية التي جرمت الاستيطان بما يهدد بعزل الفلسطينيين في معازل سكانية صغيرة محاصرة بتجمعات استيطانية كبيرة.