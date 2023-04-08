زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً

نظم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة إفطار رمضاني ضمت قادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول إسلامية، وانتقد في تصريحات له معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهداً استعادة شبه الجزيرة من روسيا.

وقال زيلينسكي "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم".

وأضاف زيلينسكي قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: "لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم. سنعود إلى شبه جزيرة القرم".

كما أعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي.

وأضاف: "أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر".