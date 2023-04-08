كوريا الجنوبية وأميركا تُجريان محادثات دفاعية بشأن ردع بيونغ يانغ

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان محادثات دفاعية منتظمة حول الردع ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، وغيرها من القضايا المتعلقة بالتحالف، في واشنطن، الأسبوع المقبل.

وسيعقد الحوار الدفاعي المتكامل الكوري الأميركي، لمدة يومين اعتباراً من الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز التعاون الأمني وسط استفزازات بيونغ يانغ المستمرة، مثل الكشف أخيراً عن الرأس الحربي النووي التكتيكي «هواسان-31»، وفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسيترأس نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي هيو تيه-جيون الجانب الكوري الجنوبي، بينما سيترأس الولايات المتحدة إيلي راتنر، مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ، وسيدهارث موهانداس، نائب مساعد وزير الدفاع لشرق آسيا.

من جهة أخرى دعت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتّحدة أمس كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديها، متّهمة إياهم بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم لتمويل برنامج بيونغ يانغ التسلّحي المخالف للقوانين. واعتبر المبعوثون الكوري الجنوبي والياباني والأميركي إلى كوريا الشمالية، خلال اجتماع ثلاثي في سيؤول، أنّ الكوريين الشماليين العاملين في الخارج يواصلون مساعدة بلدهم لتمويل برامجه الصاروخية والنووية.