جهود خليجية ودولية مكثفة لبلورة رؤية بشأن الهدنة في اليمن

تواصلت خلال الساعات الماضية، الجهود الخليجية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية سياسية في اليمن، على ضوء نتائج المشاورات التي جرت خلال الأشهر التي تلت رفض ميليشيات الحوثي تمديد الهدنة في أكتوبر 2022.

وذكرت مصادر يمنية أن مباحثات مكثفة تجريها الدبلوماسية الفرنسية مع الأطراف اليمنية والاقليمية، في سبيل تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية من أجل تجاوزها، والبدء بمرحلة جديدة من المفاوضات الجدية للوصول إلى سلام دائم.

وذكرت المصادر، بأن سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري، بحث مع مسؤولين يمنيين في العاصمة السعودية الرياض، خلال الساعات القليلة الماضية، الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية، تخدم جميع اليمنيين الذين عانوا خلال الثمان سنوات الماضية.

كما شهدت الرياض، حراك خليجي - يمني من أجل الوصول إلى توافقات حول تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها تشكيل وفود تفاوضية من جميع الاطراف اليمنية للبدء في مفاوضات الحل النهائي برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كما يتم فيها تنفيذ البنود الانسانية التي تم التشاور حولها في سلطنة عمان خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا الإطار، بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في الرياض، مستجدات الأوضاع في اليمن، ودعم الجهود كافة للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وينقل اليمن وشعبه للسلام والتنمية.