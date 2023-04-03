تواصل الدعوات الدولية لتجديد الهدنة في اليمن

تواصلت الدعوات الدولية لتجديد الهدنة الأممية في اليمن، والتي توقفت نتيجة رفض ميليشيات الحوثي تجديدها في أكتوبر العام الماضي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات صحافية إن "الهدنة في اليمن أنقذت أرواحاً لا حصر لها ومكنت من تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً: "الحفاظ على الهدنة في اليمن وتعزيز التقدم نحو السلام كانا محور التركيز الرئيسي لالتزام إدارتي مع شركائنا في الشرق الأوسط".

وحث الاتحاد الأوروبي الأطراف اليمنية، على الانخراط مع المبعوث الأممي إلى اليمن، من أجل التوصل إلى هدنة موسعة ومطولة تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتعثرة في اليمن.

وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أن "الهدنة قدمت إحساسا نادراً بالأمل، وكان لها أثر إيجابي جداً على حياة الكثير من اليمنيين، مع انخفاض كبير في الإصابات بين المدنيين والرحلات المنتظمة من صنعاء وشحنات الوقود عبر موانئ الحديدة".

وأكد بيان للسفارة الروسية لدى اليمن، أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة، بما في ذلك الحوار اليمني - اليمني برعاية الأمم المتحدة.

ميدانياً، شنت ميليشيات الحوثي، اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً على مديرية رغوان شمال غرب محافظة مأرب، وأكدت مصادر ميدانية سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في صفوف قوات الجيش اليمني في الهجوم على رغوان، فيما قتل أربعة، وأصيب آخرين في صفوف الحوثيين، وتم تدمير ثلاث آليات قتالية تابعة للميليشيات

وفي شبوة، صدت قوات دفاع شبوة والعمالقة، هجوماً جديداً لميليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية "مرخة العليا"، غرب المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وفي صعدة، واصلت ميليشيات الحوثي قصفها تجمعات المهاجرين الأفارقة في المديريات الحدودية، وقامت فجر اليوم بقصف تجمع للمهاجرين في مديرية منبه، ما أدى لإصابة 5 من المهاجرين.

وفي تعز، قصفت ميليشيات الحوثي حي جولة القصر شرق المدينة، ما أدى لإصابة مدنيين وتضرر عددا من المنازل.

وفي البيضاء، اندلعت مواجهات بين القبائل والميليشيات في "قيفة وحمة صرار" بمديرية ولد الربيع، على خلفية قيام الميليشيات بقتل طالب في إحدى نقاط التفتيش في المديرية، وأكدت مصادر قبلية أن أكثر من 11 قتيل وجريح سقطوا في المواجهات.