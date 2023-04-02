إسرائيل توافق على تشكيل "حرس وطني" تحت قيادة بن غفير

سمحت إسرائيل اليوم الأحد بتشكيل "حرس وطني" تحت قيادة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال إن الحرس سيركز على مواجهة العنف والاضطرابات .

كانت الحكومة السابقة قد بدأت إجراءات لتشكيل قوة شرطة مساعدة لمواجهة العنف السياسي الداخلي في أعقاب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في المناطق التي يعيش فيها اليهود والعرب معا خلال حرب غزة في مايو 2021، لكن تلك الحكومة رحلت قبل الانتهاء من تشكيل هذه القوة.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إن الصلاحيات المحددة للحرس الوطني الجديد ستناقشها لجنة مؤلفة من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والتي ستقدم توصيات في غضون 90 يوما.

ولم يتضح حتى الآن من سيكون له سلطة مباشرة على الحرس الوطني.

وعبر مفوض الشرطة يعقوب شبتاي عن مخاوفه إزاء القوة الجديدة في رسالة إلى بن جفير، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وصف بن غفير الحرس الوطني المزمع تشكيله خلال مقابلات مع وسائل إعلام بأنه تحديث لمبادرة الحكومة السابقة.

وندد ساسة عرب بالحرس الوطني ووصفوه بأنه "ميليشيا" لبن غفير. واتهمت شخصيات معارضة أخرى بن غفير برغبته في تشكيل قوة جديدة لقمع التظاهرات المناهضة لخطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.